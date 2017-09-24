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ЦСКА впервые с 2009 года вышел на прибыль

Чистая прибыль ЦСКА в 2016 году составила 14,3 миллиона долларов (4 миллиона долларов с учетом отрицательной курсовой разницы). Такие цифры приводятся в отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании, сообщает РБК.

ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).

Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:14
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(1)
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:46) #
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Болеет за:
«МЮ»
банкроты убыточные,Гинер из штанишек решил выпрыгнуть,кредитов набрал,а теперь сидит на бобах,зато сколько понтов было что Гинер луший менеджер России))А то что на плюс вышел,молодец Авен оценит,только прибыль эта формируется за счет того что не было затрат на трансферы,будьте и дальше прибыльными
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: Космос Россия (Сегодня, 15:26) #
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  •  (3)
online

Ну,теперь,когда стадион уже есть, надеюсь клуб начнет только прибыль приносить! А в идеале,чтобы все российские клубы!
Регистрация: 13.07.2015
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это приятная новость.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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