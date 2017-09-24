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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА впервые с 2009 года вышел на прибыль
Чистая прибыль ЦСКА в 2016 году составила 14,3 миллиона долларов (4 миллиона долларов с учетом отрицательной курсовой разницы). Такие цифры приводятся в отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании, сообщает РБК.
ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).
Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.
ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).
Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.
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