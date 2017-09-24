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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Булатов: болельщикам "Спартака" нужно избавиться от завышенных ожиданий
Болельщикам "Спартака" стоит "убрать завышенные ожидания" и ждать возвращения в строй лидеров команды, заявил бывший футболист красно-белых Виктор Булатов.
"С "Анжи" и настрой, и "физика" были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Наверное, пока это уровень "Спартака", и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал – они сыграли как могли, старались. Футбол – командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог закономерен. А "Анжи" стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру. Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень "Спартака". Исходя из того, что много травмированных, нет ключевых игроков в составе – Глушакова, Зобнина, Зе Луиша, а сейчас еще Промес "сломался". Плюс, Массимо Каррера постоянно делает ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч выходит в новом составе", - цитирует Булатова "Р-Спорт".
"С "Анжи" и настрой, и "физика" были, но все, видимо, упирается в несыгранность и отсутствие исполнителей на поле. Наверное, пока это уровень "Спартака", и требовать чего-то сверхъестественного от футболистов я бы не стал – они сыграли как могли, старались. Футбол – командный вид спорта, без сыгранности и исполнителей тяжело добиваться результата, так что итог закономерен. А "Анжи" стоит отдать должное, команда провела вчера хорошую игру. Наверное, надо болельщикам убрать завышенные ожидания и понять, что на сегодняшний день это плюс-минус уровень "Спартака". Исходя из того, что много травмированных, нет ключевых игроков в составе – Глушакова, Зобнина, Зе Луиша, а сейчас еще Промес "сломался". Плюс, Массимо Каррера постоянно делает ротацию, это не может не сказаться на сыгранности, команда на каждый матч выходит в новом составе", - цитирует Булатова "Р-Спорт".
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