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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Футболисты "Уфы" были эвакуированы из гостиницы в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе, рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.
"За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Матч между "Уфой" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье в Уфе на стадионе "Нефтяник". Встреча начнется в 16:30 мск.
"За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру", - цитирует Газизова "Р-Спорт".
Матч между "Уфой" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье в Уфе на стадионе "Нефтяник". Встреча начнется в 16:30 мск.
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