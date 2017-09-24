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Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру

Футболисты "Уфы" были эвакуированы из гостиницы в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе, рассказал генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

"За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру", - цитирует Газизова "Р-Спорт".

Матч между "Уфой" и "Арсеналом" пройдет в воскресенье в Уфе на стадионе "Нефтяник". Встреча начнется в 16:30 мск.
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 15:25
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