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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Миодраг Божович: не знаю, как мы проиграли "Уфе". Очень обидно
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги. Хозяева одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нигерийского нападающего Сильвестра Игбуна на 77-й минуте.
«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», — приводит слова Божовича Чемпионат со ссылкой на эфир канала «Наш футбол».
«Не знаю, как проиграли. Обидно. Очень обидно. Трудно сказать, почему не удалось реализовать моменты. Где-то не фартило, попали в штангу. Футбол такая игра: если ты не забиваешь, тогда пропускаешь», — приводит слова Божовича Чемпионат со ссылкой на эфир канала «Наш футбол».
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