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Роберто Манчини: почему Паредес не в старте? Невозможно выпустить больше 11 игроков

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" объяснил непопадание в стартовый состав команды полузащитника Леандро Паредеса ротацией и его усталостью после игры 1/16 финала Кубка России против петербургского "Динамо" (2:3 д.в.). Специалист отметил, что аргентинец готов выйти на поле в любой момент.

- Почему вы поздно приехали на матч?

- Во всем виноваты пробки.

- В стартовом составе есть Дзюба, но нет Паредеса. Почему?

- На поле не может находиться больше 11 игроков. Невозможно выставить всех сразу. Кроме того, последний матч мы сыграли в четверг, так что ротация состава необходима. А так все готовы к игре. Паредес может появиться в любой момент.

- Насколько на сегодняшний матч повлияет энергозатратный матч на Кубок с петербургским "Динамо"?

- Нам не повезло, что предыдущий матч был с дополнительным временем. Некоторые ребята немного устали. Именно поэтому мы не видим Паредеса в стартовом составе. Но все готовы к матчу, - цитирует Манчини "СЭ" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
Теги: Манчини Зенит Краснодар Паредес
Сегодня, 19:11
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