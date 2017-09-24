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Фанаты "Зенита" подожгли сидения по ходу выездного матча с "Краснодаром"

"Краснодар" проиграл "Зениту" в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги - 0:2.

Во время первого тайма питерские фанаты зажгли файеры и несколько "дымовух". Синим дымом заволокло весь сектор.

"Они были недовольны, что часть болельщиков не пустили на стадион. Болельщики свернули свои фанатские флаги, поднялись со своих мест, подожгли несколько сидений и направились к выходу. Уже через минуту на сектор рванули дежурившие пожарные и стали тушить огонь", — рассказал "Комсомольской правде" — Краснодар" очевидец происшествия.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 23:06
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(1)
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 23:38) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
культурная столица,первобытные люди...
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Себя бы подожгли лучше.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 23:33) #
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  •  (4)

В жoпy им эти фаера надо было засунуть...
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 23:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
нахера жечь то? что за люди...
Регистрация: 26.04.2017
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