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Тимофей Калачев: ни "Ростов", ни "Локомотив" на победу сегодня не наиграли

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1).

"Было много борьбы, матч выдался интересным и равным. По игре мы не должны были проигрывать. Справедливым счетом сегодня был бы 0:0. Ни "Ростов", ни "Локомотив" на победу сегодня не наиграли. Очень обидно, что проиграли. А гол в концовке, на 93-й минуте, вдвойне разочаровывает.

Очень серьезно подходили к этому матчу. Все были хорошо готовы физически и тактически, сумели показать интересную игру и не уступали сопернику. "Локомотив" — бойцовская команда, силовая. С ними было непросто.

Не удивила ли скорость Джефферсона Фарфана? Не хотелось бы особо нахваливать чужого игрока. Да, Фарфан – квалифицированный игрок, неплохой, но это не Пьер-Эмерик Обамеянг из "Боруссии". Не думаю, что он кого-то из нас в чем-то по-настоящему превосходил.

Кучук и Бердыев — квалифицированные тренеры, умеющие добиваться результата. А команды у них всегда получаются крепкие и хорошо обученные. От себя скажу, что как при Курбане Бекиевиче, так и при Леониде Станиславовиче мы растем как игроки. Это главное", - цитирует Калачева "Чемпионат.сом".
Теги: Калачев Фарфан Ростов Локомотив
Сегодня, 23:18
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