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Ринат Билялетдинов: в матче с "Краснодаром" футболисты "Зенита" выдержали тактический замысел

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал победу "Зенита" в матче против "Краснодара" (2:0) в одиннадцатом туре РФПЛ.

"Зенит" победил за счет преимущества в классе. Игроки вышли на матч по-хорошему обозленными после вылета из Кубка России, не входившего в их планы. Они действовали по схеме 4-5-1, и она оказалась достаточно мобильной и надежной. И "Зенит" скорее был ближе к тому, чтобы увеличить счет, чем "Краснодар" к тому, чтобы забить. И футболисты "Зенита" выдержали тактический замысел с насыщенной средней линией, более классно взаимодействуя в перестроениях и подстраховке", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Билялетдинов Р. Зенит Краснодар
Сегодня, 01:44
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