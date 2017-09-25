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Григорий Иванов: судья матча с "Тосно" отработал хорошо

Арбитр Евгений Турбин качественно отработал матч чемпионата России между "Уралом" и "Тосно", считает президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Я судейство не обсуждаю, считаю, арбитр качественно отработал. Одно только - вот эти вспышки агрессии в концовке, для чего это нужно было, непонятно. Ну а то, что там были, говорят, спорные моменты, мы посмотрели, все там было по делу. Считаю, что судья отработал хорошо.

Это был один из самых главных матчей для нас сейчас. Конечно, победа поднимет настроение. Идем дальше, двигаемся дальше", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Теги: Иванов Урал Тосно
Сегодня, 02:09
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