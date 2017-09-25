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"Ростов" подписал два новых спонсорских соглашения

"Ростов" заключил новые спонсорские соглашения, сообщает официальный сайт клуба.

Производитель газобетонных блоков компания "Масикс" стала новым спонсором дончан.

Новым партнером "Ростова" стала компания "РостовАвтоДор".

Также есть вероятность, что клуб возобновит сотрудничество с "НЗНП".
Теги: Ростов
Сегодня, 04:24
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