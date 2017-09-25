"Ростов" подписал два новых спонсорских соглашения

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
Вчера 22:42
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)
Вчера 22:17
Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может им помешать – игра на два фронта (4)
Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может им помешать – игра на два фронта (4)
Вчера 22:14
Станислав Крицюк: нам все соперники по силам
Станислав Крицюк: нам все соперники по силам
Вчера 22:08
Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (15)
Роберто Манчини: у "Краснодара" удивительный стадион, сильная команда и прекрасный тренер (видео) (15)
Вчера 21:52
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Александр Ерохин: некоторые команды не всегда могут удержать преимущество 2:0 (видео) (10)
Вчера 21:50
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (видео) (1)
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (видео) (1)
Вчера 21:37
Андрей Лунёв: только в концовке было 2 эпизода, а так без моментов у моих ворот (видео) (16)
Андрей Лунёв: только в концовке было 2 эпизода, а так без моментов у моих ворот (видео) (16)
Вчера 20:52
"Зенит" переиграл "Краснодар" (120)
"Зенит" переиграл "Краснодар" (120)
Вчера 20:24
Болельщики "Зенита" покинули стадион "Краснодар" (видео) (9)
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Вчера 20:14
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Эдер: мы боролись до последней минуты, тем ценнее победа (1)
Вчера 19:25
ЦСКА стал обладателем женского Кубка России (16)
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I can Sly. «Уфа» преодолела череду неудач
I can Sly. «Уфа» преодолела череду неудач
Вчера 18:22
Дебютный гол Эдера принёс "Локомотиву" победу в Ростове (27)
Дебютный гол Эдера принёс "Локомотиву" победу в Ростове (27)
Вчера 18:20
"Уфа" одолела "Арсенал" (3)
"Уфа" одолела "Арсенал" (3)
"Ростов" подписал два новых спонсорских соглашения
"Ростов" заключил новые спонсорские соглашения, сообщает официальный сайт клуба.
Производитель газобетонных блоков компания "Масикс" стала новым спонсором дончан.
Новым партнером "Ростова" стала компания "РостовАвтоДор".
Также есть вероятность, что клуб возобновит сотрудничество с "НЗНП".
Производитель газобетонных блоков компания "Масикс" стала новым спонсором дончан.
Новым партнером "Ростова" стала компания "РостовАвтоДор".
Также есть вероятность, что клуб возобновит сотрудничество с "НЗНП".
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