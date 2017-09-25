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Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Зенит"

В центральном матче 11 тура Санкт-Петербуржский "Зенит" в гостях удержал под своим контроллем игру с ближайшим соперником по турнирной таблице - "Краснодаром", и в спокойном стиле, получив преимущество в 2 забитых мяча - сумел довести матч до своей логично победы.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фотоотчёт о том, как это было:




























Теги: Краснодар Зенит Фото
Сегодня, 12:13
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