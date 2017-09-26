Виталий Дьяков: не желаю "Динамо" зла

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков отметил, что его бывший клуб - "Динамо" - это пройденный этап.– Нет, ни в коем случае. "Динамо" – пройденный этап, надо двигаться дальше. О тех проблемах я уже забыл. Мне просто сейчас очень хочется играть и получать удовольствие. Обиды на "Динамо" не держу. В этой команде у меня остались друзья, с которыми поддерживаю отношения – с Погребняком, Сосниным. Не желаю бело-голубым зла. Наоборот, пусть все у них складывается хорошо, пусть находятся в таблице как можно выше.