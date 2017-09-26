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Бывший доктор "Спартака" обвинил тренеров в травмах игроков клуба

Бывший китайский доктор "Спартака" Лю Хуншен считает, что в травмах футболистов виноваты тренеры, отвечающие за физическую подготовку.

"Когда тренером по физподготовке был испанец Хавьер, команда была лучше готова, чем сейчас. Он и сейчас работает в "Спартаке", но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом.

Хавьер все правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам иногда раньше говорил тренерам: "Это уже лишнее!". Слушать меня или нет — это уже их дело.

Судя по матчам — команду перегрузили. Первый тайм бегают хорошо, а во втором плохое движение. Это видно по многим играм — с "Анжи", ЦСКА, "Тосно", "Динамо", "Локомотивом", "Марибором". В конце всегда устают. Значит, неправильно летом работали на сборе", - цитирует доктора "Советский спорт".
Теги: Спартак
Сегодня, 01:24
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