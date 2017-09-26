Геннадий Орлов: глядя на игру Лунёва, я вспоминаю Льва Яшина

Телекомментатор Геннадий Орлов сравнил вратаря "Зенита" Андрея Лунёва с легендарным Львом Яшиным."Глядя на игру Лунёва, я вспоминаю Льва Яшина. Он такой же спокойный. Вот Дасаев долгие годы был вратарём сборной СССР — он был нервозный, всё-таки иногда раньше времени садился перед ударом. Но Лев Иванович — вот это советская школа вратарей, его признали лучшим вратарём прошлого века. Я помню, как он играл и как вселял спокойствие в партнёров. Лунёв, судя по всему, такой же.Не знаю, прошло ли это в прессе, но я помню момент, когда Селихов, нынешний вратарь "Спартака", сказал почему-то своему другу в Петербурге: "Ты знаешь, я скоро приеду, со мной лично Луческу разговаривал". Может, и правда Луческу разговаривал с ним.В "Зенит" Селихова приглашали, но я, увидев, как он летал мимо мяча с петербуржцами, понял, что он ещё не оформившийся. У него и фигура рыхловатая, лишний вес, неуверенность. И это всё сейчас в "Спартаке" мы видим. Помните гол, когда мяч ударился в руку и влетел в ворота? Так что выбор селекционеров "Зенита" был правильный. Бышовец, который в футболе очень хорошо разбирается, уже сказал, что Лунёв достоин быть первым вратарём сборной России", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".