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Виталий Дьяков: пройдет время, и вы все узнаете о Погребняке в "Динамо"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков сказал, что у него были варианты трудоустройства в России.

– Почему Погребняк не играет, сидит на лавке и так никуда и не ушел? Его многие обвиняют в жадности…

– Поверьте, ситуация неоднозначная. Там все не так-то просто, как вам видится со стороны. Вы же заметили, что Павел особо не дает интервью, не комментирует. Время пройдет, и вы все узнаете, Паша расскажет. За него я ничего не готов говорить.

– За последние три месяца ни разу не пожалели, что переехали в турецкий чемпионат?

– Были варианты в России, но не ЦСКА, "Зенит" или другой топовой клуб. Мне захотелось попробовать что-то новое, сменить обстановку. Не видел смысла оставаться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дьяков Погребняк Динамо
Сегодня, 03:38
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