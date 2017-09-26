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Сергей Кирьяков: Кокорину по силам стать лидером сборной России

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что из списка Станислава Черчесова наибольший интерес у него вызвало возвращение в сборную нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Наибольший интерес у меня вызвало возвращение в сборную после длительной паузы Александра Кокорина. Но в последнее время он хорошо себя проявляет, является лучшим бомбардиром нашего чемпионата и, на мой взгляд, лучшим игроком. К его кандидатуре нужно было возвращаться. Может ли он стать лидером сборной? Лидерство надо подтверждать, тем более клуб – это одно, а сборная – совсем другое. В национальной команде нужно еще доказать свое лидерство, но Кокорину это по силам. Мне кажется, он взялся за ум, посторонние моменты ушли на второй план. С этим и связана его нынешняя форма", - цитирует Кирьякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кирьяков Кокорин
Сегодня, 04:03
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