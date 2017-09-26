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Александр Мостовой: Лунев уверенно играет, выручает и главное – не привозит

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил игру голкипера "Зенита" Андрея Лунева, который получил вызов в сборную России.

"Про Лунева можно было говорить еще пол года назад, когда он первый раз встал в ворота "Зенита". По его первым матчам было все понятно. До него стоял Лодыгин, которого тянули. Он ошибался, привозил чуть ли не в каждом матче и его все равно защищали. Потом в ворота стал Лунев и уже не отдал своего места. Он уверенно играет, выручает и главное – не привозит. Такое ощущение, что он уже лет пять стоит в рамке "Зенита", – цитирует Мостового "Спорт-Экспресс".
Теги: Мостовой Лунев Сборная России
Сегодня, 06:06
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