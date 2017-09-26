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Анатолий Бышовец: возвращение Кокорина в сборную заслуженно

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал тот факт, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин впервые с ноября 2016 года был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.

"Возвращение Кокорина заслуженно, я очень рад этому. Его игра и мобильность и самоотдача, а главное – подчинение личных интересов интересам команды – главный залог его возвращения в сборную. Была история с «усами», но думаю, что Кокорин, Дзюба и Черчесов – ребята с юмором. Это нормальная история.

Вчера Дзюба сыграл хороший матч, но до этого у него не было стабильной игровой практики, потому его невызов оправдан. Расширять список кандидатов необходимо, потому приглашение Антона Заболотного актуально", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
Теги: Бышовец Кокорин Дзюба Сборная России
Сегодня, 06:22
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