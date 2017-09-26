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Президент ФНЛ: объективно "Спартак" популярнее "Зенита"

Глава ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о популярности "Зенита" или "Спартака".

"Если оценивать объективно, то, наверное, "Спартак". Красно-белые больше по времени находятся наверху, поскольку вы помните, что "Зенит" в 90-е годы вообще играл во втором дивизионе. Когда Мутко за него взялся, он, слава богу, начал потихоньку возрождаться.

Сейчас новая история при поддержке "Газпрома" и руководителей. Безусловно, "Зенит" уверенно наступает на пятки. Но мне видится, что если брать в целом по стране, то, конечно, "Спартак" популярнее. Недаром придумали, что "Спартак" — это народная команда", — сказал Ефремов в эфире телеканала "Россия 24".

Sports.ru
Теги: Ефремов Спартак Зенит
Сегодня, 06:26
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6
(1)
№6 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 07:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Народной командой его назвал Маслаченко, а не народ. Так же как Москва - это не вся Россия.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№5 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 07:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
А что, разве Зенит когда-то играл во второй лиге (дивизионе)? Сколько болею за Зенит, такого не помню. Наверное, автор такого утверждения чего-то съел, не иначе.

википедию почитай, а вообще о том что зенит вылетал из вышки, мне кажется все знают
Регистрация: 13.02.2008
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 07:19) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Геня Орликов говорил,что за Зенит болеют 20 миллионов человек,хотя всего в России 16 миллионов болельщиков.Ну он маразматик,ему простительно.
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 06:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А что, разве Зенит когда-то играл во второй лиге (дивизионе)? Сколько болею за Зенит, такого не помню. Наверное, автор такого утверждения чего-то съел, не иначе.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 06:47) #
  • +2
  •  (4)

А как же опросы ВЦИОМа? Сколько бабла вбухали и всё зря?!
Регистрация: 6.10.2009
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 06:39) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
laughing sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
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