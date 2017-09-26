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Ринат Билялетдинов: Кокорин даже ярче Промеса

Бывший главный тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов назвал закономерным вызов нападающего "Зенита" Александра Кокорина в национальную команду.

"Это долгожданное событие. Все правильно, игрок показывает достойную игру и заслуживает вызова в сборную. На старте сезона Кокорин, несомненно, самый яркий форвард чемпионата России. Он ярче даже Промеса, который, когда был здоров, добавлял палитру красок "Спартака". Кокорин выглядит предпочтительнее любого нападающего нашего чемпионата.

Самый яркий момент, подтверждающий, что Кокорин в полном порядке, случился в последнем туре. Его отодвинули на фланг, но он не превратился в оборонительного игрока, а исхитрялся играть на атаку за счет открываний и врываний. Это очень сильный момент в его игре", - цитирует Билялетдинова "Р-Спорт".
Теги: Кокорин Промес Билялетдинов Р.
Сегодня, 06:45
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