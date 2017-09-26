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Андрей Червиченко: рекомендую "Ливерпулю" помолчать по поводу мусора

Бывший президент "Спартак" Андрей Червиченко в преддверии 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют на своём поле с "Ливерпулем", прокомментировал слова английского блогера, который назвал "Спартак" мусором.

"Если вы были в Ливерпуле, то знаете, что там весь город – один сплошной мусор. А если бы он был знаком с реалиями российского чемпионата, то понимал бы, что "мусор" относится к совсем другой команде. Так что по поводу грязи и прочих непотребств рекомендую "Ливерпулю" помолчать", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Ливерпуль Спартак
Сегодня, 20:05
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(5)
№3 Написал: XERX - (Сегодня, 21:25) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Че это с ним???
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Снегопад что ли обещали?
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Андрей Владимирович впрягся за Спартак!Невероятно!)))Можт и правда победим сегодня...)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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