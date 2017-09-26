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Михаил Вилков за матч "Краснодар" - "Зенит" получил оценку "отлично"

Работа судей на матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (0:2) была оценена на "отлично".

Инспектор встречи Юрий Баскаков поставил Вилкову 8,4-8,5 балла, фактически «пятерку» по пятибалльной системе.

Напомним, ранее вызвало споры решение Вилкова не фиксировать фол на форварде "Зенита" Артеме Дзюбе, убегавшем один на один с вратарем краснодарцев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Вилков Краснодар Зенит
Сегодня, 21:34
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