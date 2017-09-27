На стадионе "Динамо" установят систему вакуумного мусороудаления

Спортивный и концертно-развлекательный комплекс "ВТБ Арена – Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина" будет оборудован инновационной вакуумной системой мусороудаления. В неё входят две станции, полностью автоматизированные на всех этапах: от загрузки и временного хранения до транспортировки и прессования. Спорткомплекс станет первым в России спортивным объектом, снабжённым подобной системой.Пневматическая вакуумная система удаления мусора позволит централизованно собирать и удалять с объекта пищевые и твёрдые бытовые отходы. На всех этажах комплекса предусмотрены вертикальные и горизонтальные трубопроводы с загрузочными люками. Производительность системы – 11 000 кубометров отходов в год.Благодаря инновационной инфраструктуре отпадает необходимость привлекать персонал к ручной перевозке или предусматривать дополнительные помещения для хранения мусора. Экономия площади в общей сложности достигает 200 кв. м. За счёт использования компактора вывоз и утилизацию отходов можно производить один раз в сутки. Кроме того, вакуумная система удаления обеспечивает снижение эксплуатационных расходов до 30%, отсутствие запахов, протечек, а также насекомых и грызунов."Наш стадион — первый спортивный объект в России, где монтируется эта система. Мы выбрали оборудование финской компании MariMatic — самого передового, на наш взгляд, производителя подобной техники. В результате мы получили надёжную и современную систему удаления мусора, которая решает сразу несколько задач", — рассказал технический директор АО "Бюро Веритас Русь" Александр Степанченко.