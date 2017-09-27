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Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому

Депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спорту.

"Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play. У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому", - цитирует Газзаева ТАСС..

Участники заседания обсудили реализацию текущих проектов государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, реализацию направления "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП", которое является частью Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".
Теги: Газзаев
Сегодня, 16:25
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№4 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:15) #
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online

ахахахахахахаха
профессиональный спорт - тренировки, соревнования, олимпиада (в идеале общая схема выглядит так)
массовый спорт - организвали турнир "папа, мама, я - спортивная семья", отмыли на нём кучу бабла (так как нет систем оценивая эффективности таких мероприятий) и все счастливы.
и это нам предлагают???
Регистрация: 26.03.2015
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
нужно запретить гос.компаниям финансировать спорт а не этой хренотенью заниматься,государственно час
тное партнерство- такого не должно быть в законе,так как это изначально лазейка для Газпромов,только частное финансирование спорта
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:34) #
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У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов.
ясен хрен нет, у нас страна больше чем вся Европа!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:28) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Правильная мысль


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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