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Молодежные команды "Рубина" и "Амкара" сыграют в один день с основой

Матч 12 тура молодёжного первенства России "Рубин" - "Амкар" состоится в субботу, 30 сентября.

Соперники сыграют на искусственном поле казанского стадиона "Рубин". Начало встречи – в 13:00. Главным арбитром на эту игру назначена судья ФИФА Анастасия Пустовойтова (г. Москва).

Основные составы "Рубина" и "Амкара" встретятся на поле "Казань Арены" в субботу, 30 сентября. Начало встречи – в 18:30.

ФК "Амкар"
Теги: Рубин Амкар
Сегодня, 17:05
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