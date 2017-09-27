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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Молодежные команды "Рубина" и "Амкара" сыграют в один день с основой
Матч 12 тура молодёжного первенства России "Рубин" - "Амкар" состоится в субботу, 30 сентября.
Соперники сыграют на искусственном поле казанского стадиона "Рубин". Начало встречи – в 13:00. Главным арбитром на эту игру назначена судья ФИФА Анастасия Пустовойтова (г. Москва).
Основные составы "Рубина" и "Амкара" встретятся на поле "Казань Арены" в субботу, 30 сентября. Начало встречи – в 18:30.
ФК "Амкар"
Соперники сыграют на искусственном поле казанского стадиона "Рубин". Начало встречи – в 13:00. Главным арбитром на эту игру назначена судья ФИФА Анастасия Пустовойтова (г. Москва).
Основные составы "Рубина" и "Амкара" встретятся на поле "Казань Арены" в субботу, 30 сентября. Начало встречи – в 18:30.
ФК "Амкар"
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