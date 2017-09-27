Молодежные команды "Рубина" и "Амкара" сыграют в один день с основой

Матч 12 тура молодёжного первенства России "Рубин" - "Амкар" состоится в субботу, 30 сентября.Соперники сыграют на искусственном поле казанского стадиона "Рубин". Начало встречи – в 13:00. Главным арбитром на эту игру назначена судья ФИФА Анастасия Пустовойтова (г. Москва).Основные составы "Рубина" и "Амкара" встретятся на поле "Казань Арены" в субботу, 30 сентября. Начало встречи – в 18:30.