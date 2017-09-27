Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

РФС предлагает бесплатные билеты на матч молодежной сборной России против Австрии

В пятницу, 6 октября, молодежная сборная России проведет отборочный матч Чемпионата Европы-2019 U-21 против команды Австрии. Встреча состоится на стадионе "Октябрь" в Москве, начало – в 15:00.

Проход на игру будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам. Приглашения можно получить на входной группе стадиона у стюардов в день матча, 6 октября, начиная с 12:00.

РФС
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 21:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.