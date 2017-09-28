Андрей Ещенко: это ненормально, когда у нас столько травм

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что большое количество травм может быть следствием плотного графика игр.– Я послал смс, он пока не ответил. А на "допинге" Артем толком не знал, что и как. Конечно, он переживает. Все ребята переживают, это ненормально, когда у нас столько травм. Что-то непонятное происходит.– Да не знаю… Готовились и тренировались вроде бы так же, как и в прошлом году. Может, просто игр больше стало? Хотя в Испании играют по 60 матчей в год, и ничего страшного. Может, у нас просто мышцы к такому графику не привыкли, связки не готовы? Кто-то, как сборники, вообще без отдыха начал сезон.– Говорю же – все точно так же, как и в прошлом году. В футболе много нюансов, мы не должны винить тренера по физподготовке, мол, если много травм, он виноват.