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"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в матче с "Анжи"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать "Спартак" на 60 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в домашнем матче 11-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:2).

"По матчу "Спартак" – "Анжи": хозяева оштрафованы на 60 тысяч за использование пиротехники болельщиками. "Анжи" оштрафован на 50 тысяч за задержку начала матча.

По матчу "Ростов" – "Локомотив" (0:1): "Локомотив" оштрафован на 10 тысяч за использование фанатами пиротехники, за скандирование ненормативной лексики – на 50 тысяч. По матчу "Ахмат" – "Рубин" (1:0): за скандирование оскорбительных выражений болельщиками хозяев "Ахмат" оштрафован на 10 тысяч", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Анжи Григорьянц
Сегодня, 07:08
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