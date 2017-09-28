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Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося.

"Миссия выполнима", – написал Кержаков в инстаграме.

Летом бывший футболист опубликовал фото с выловленными в Онежском озере лососями. После этого в Карелии против Кержакова возбудили административное дело. Александр в ответ пообещал выпустить в Онежское озеро тысячи мальков.

Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося
Теги: Кержаков
Сегодня, 16:13
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6
(0)
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Цитата: zenit47
если по теме

если по теме: не надо показухой заниматься, тем более такому уважаемому игроку

ну что за люди у нас. Сказал, сдлелал, отчитался! не насрал же он туда прилюдно. не выложил бы фотку все сказали бы что балабол
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 16:49) #
  • -1
  •  (1)

наверное в ванной вырастил
Регистрация: 1.05.2009
№4 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 16:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец!
Регистрация: 11.10.2011
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: zenit47
если по теме

если по теме: не надо показухой заниматься, тем более такому уважаемому игроку


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а без фото и показухе слабо?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Саня воду вроде выливает))) а если по теме, сейчас еще штраф выкатят за несанкционированный выпуск малька. у нас могут
Регистрация: 17.05.2013
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