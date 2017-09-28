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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося.
"Миссия выполнима", – написал Кержаков в инстаграме.
Летом бывший футболист опубликовал фото с выловленными в Онежском озере лососями. После этого в Карелии против Кержакова возбудили административное дело. Александр в ответ пообещал выпустить в Онежское озеро тысячи мальков.
"Миссия выполнима", – написал Кержаков в инстаграме.
Летом бывший футболист опубликовал фото с выловленными в Онежском озере лососями. После этого в Карелии против Кержакова возбудили административное дело. Александр в ответ пообещал выпустить в Онежское озеро тысячи мальков.
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