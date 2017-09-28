Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося."Миссия выполнима", – написал Кержаков в инстаграме.Летом бывший футболист опубликовал фото с выловленными в Онежском озере лососями. После этого в Карелии против Кержакова возбудили административное дело. Александр в ответ пообещал выпустить в Онежское озеро тысячи мальков.