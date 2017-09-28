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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде
Нападающий "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для участия в отборочных матчах ЧМ-2018.
7 октября кабовердийцы сыграют дома с командой Сенегала. После четырех туров сборная Кабо-Верде занимает в группе D второе место с шестью очками. Столько же в активе команды Буркина-Фасо, которая является лидером группы. На третьем месте сенегальцы с пятью турнирными баллами. Южноафриканцы набрали одно очко.
ФК "Спартак"
7 октября кабовердийцы сыграют дома с командой Сенегала. После четырех туров сборная Кабо-Верде занимает в группе D второе место с шестью очками. Столько же в активе команды Буркина-Фасо, которая является лидером группы. На третьем месте сенегальцы с пятью турнирными баллами. Южноафриканцы набрали одно очко.
ФК "Спартак"
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