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Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде

Нападающий "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для участия в отборочных матчах ЧМ-2018.

7 октября кабовердийцы сыграют дома с командой Сенегала. После четырех туров сборная Кабо-Верде занимает в группе D второе место с шестью очками. Столько же в активе команды Буркина-Фасо, которая является лидером группы. На третьем месте сенегальцы с пятью турнирными баллами. Южноафриканцы набрали одно очко.

ФК "Спартак"
Теги: Зе Луиш Спартак
Сегодня, 17:23
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