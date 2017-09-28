Нападающий "Спартака" Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде для участия в отборочных матчах ЧМ-2018.7 октября кабовердийцы сыграют дома с командой Сенегала. После четырех туров сборная Кабо-Верде занимает в группе D второе место с шестью очками. Столько же в активе команды Буркина-Фасо, которая является лидером группы. На третьем месте сенегальцы с пятью турнирными баллами. Южноафриканцы набрали одно очко.