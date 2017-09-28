Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак": Артему Реброву не потребуется операция

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прошел обследование после полученного повреждения в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция ему не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.

ФК "Спартак"
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 18:31
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и хорошо.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (2)

здоровья парню, позавчера он просто спас пищевик.
Регистрация: 25.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.