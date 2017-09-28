"Спартак": Артему Реброву не потребуется операция

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прошел обследование после полученного повреждения в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".У 33-летнего голкипера диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция ему не потребуется, но в игре 12-го тура чемпионата России с "Уралом" он принять участие не сможет.