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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курбан Бердыев: в завершении атак "Рубину" не хватает мастерства
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 12-го тура чемпионата России против "Амкара".
– Три поражения подряд, безусловно, накладывают свой психологический отпечаток, но радует, что ребята понимают меру ответственности, - заявил Бердыев. - Другое дело, что в некоторых эпизодах у нас случается потеря концентрации. Но если посмотреть на цифры, то они положительные, поэтому направление, в котором мы движемся, я считаю, правильное. Надеюсь, в скором времени все стабилизируется.
– Отсутствие голов в трех последних матчах – это невезение?
– Удача форвардам всегда нужна. Если взять матч с "Анжи", то первыми тремя ударами мы забили три гола, а в других матчах мяч в ворота не шел. Но чувствуется и определенная нехватка мастерства в завершении. Над этим тоже можно работать, и ребята это понимают.
– На тренировке был замечен Руслан Камболов. Он полностью восстановился от травмы?
– Это его первая тренировка в общей группе. Его нам не хватало и в позиции центрального защитника, и в позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне.
"Спорт-Экспресс"
– Три поражения подряд, безусловно, накладывают свой психологический отпечаток, но радует, что ребята понимают меру ответственности, - заявил Бердыев. - Другое дело, что в некоторых эпизодах у нас случается потеря концентрации. Но если посмотреть на цифры, то они положительные, поэтому направление, в котором мы движемся, я считаю, правильное. Надеюсь, в скором времени все стабилизируется.
– Отсутствие голов в трех последних матчах – это невезение?
– Удача форвардам всегда нужна. Если взять матч с "Анжи", то первыми тремя ударами мы забили три гола, а в других матчах мяч в ворота не шел. Но чувствуется и определенная нехватка мастерства в завершении. Над этим тоже можно работать, и ребята это понимают.
– На тренировке был замечен Руслан Камболов. Он полностью восстановился от травмы?
– Это его первая тренировка в общей группе. Его нам не хватало и в позиции центрального защитника, и в позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне.
"Спорт-Экспресс"
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