Курбан Бердыев: в завершении атак "Рубину" не хватает мастерства

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 12-го тура чемпионата России против "Амкара".– Три поражения подряд, безусловно, накладывают свой психологический отпечаток, но радует, что ребята понимают меру ответственности, - заявил Бердыев. - Другое дело, что в некоторых эпизодах у нас случается потеря концентрации. Но если посмотреть на цифры, то они положительные, поэтому направление, в котором мы движемся, я считаю, правильное. Надеюсь, в скором времени все стабилизируется.– Удача форвардам всегда нужна. Если взять матч с "Анжи", то первыми тремя ударами мы забили три гола, а в других матчах мяч в ворота не шел. Но чувствуется и определенная нехватка мастерства в завершении. Над этим тоже можно работать, и ребята это понимают.– Это его первая тренировка в общей группе. Его нам не хватало и в позиции центрального защитника, и в позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне.