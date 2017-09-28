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Геннадий Орлов: в российском футболе проблема номер один - лимит на легионеров

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о лимите на легионеров в российском футболе и популярности футбола в стране.

"Я против лимита на легионеров — он ничего хорошего не даёт. Игроки получают место в составе, поскольку у них русский паспорт. Это очень важный момент. Своё место выигрывают в спортивной борьбе. В футболе это проблема номер один, а наши руководители даже не прислушиваются к клубам. Должна же быть конкуренция. Когда был СССР, наши клубы занимали более высокие места в Европе. Конечно, уже нет грузинских футболистов, армянских и, главное, украинских, которые последние 10 лет доминировали в СССР. России надо подойти к тому советскому уровню.

Немало сторонников у идеи о том, что Россия — это нефутбольная страна, в том числе среди руководителей. Но вот наш премьер-министр говорит, что надо брать пример с хоккея. Ему надо не забывать, что в футбол играют более 200 стран, а в хоккей — 6. На Кубок Канады не могли найти седьмую и восьмую команды, сделали сборные Европы и Канады из молодёжных составов. То есть это разные категории. Да, хоккей у нас идёт хорошо, волейбол тоже. Но в футболе очень трудно, поскольку у нас большие пробелы, изъяны. Но у нас футбол всё равно любят, что подтверждают игры "Зенита", на которые приходит столько зрителей. Значит, надо создать условия", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов
Сегодня, 20:08
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(1)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
проблема номер один это такие как ты Гена
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: анд самара (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Проблема номер один, это подготовка футболистов а потом уже легионеры.
Регистрация: 11.04.2012
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