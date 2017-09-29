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Депутат предложил защитить стадион "Санкт-Петербург" с помощью пернатых

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Единой России" Алексей Цивилев предложил свой вариант решения проблемы защиты стадиона "Крестовский" от бакланов.

"В целях защиты крыши и строительных конструкций стадиона, а также близлежащих памятников истории и культуры от птиц-вредителей предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники — соколы-сапсаны", — приводит слова депутата "Деловой Петербург".
Сегодня, 05:04
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 05:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
И сколько это будет стоить на сей раз? confused
Регистрация: 2.08.2013
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