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Антон Миранчук: мечтаем с братом играть в "Барселоне"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что мечтает играть в "Барселоне" вместе с братом.

"Мы с братом мечтаем играть в "Барселоне". При этом я понимаю: сначала нужно уехать в какую-то другую европейскую команду, потому что сразу оказаться в "Барсе" практически нереально. Но в целом – почему нет? Мы такие же люди, как и они, думаю, все возможно", - цитирует Миранчука 8news.
Теги: Миранчук Ан. Локомотив Барселона
Сегодня, 06:17
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№1 Написал: ramil Россия (Сегодня, 06:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
а если без брата пригласят... не поедет что ли? пока максимум во сне если только, ещё пахать и пахать вам ребята smile
Регистрация: 17.05.2016
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