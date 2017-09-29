Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Аленичев: мой совет Глушакову: поменьше тратить времени и энергии на пиар

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев посоветовал полузащитнику красно-белых Денису Глушакову сосредоточиться на футболе.

"Может быть, на Денисе Глушакове отразилось выступление на Кубке конфедераций. Слышал мнение, что он, мол, мало отдыхал. Но я далек от этой мысли. Глушаков – профессионал, ему может хватить 7 – 10 дней, чтобы восстановиться, побыть с семьей. Мой совет Денису: поменьше саморекламы вне поля, не стоит тратить столько времени и энергии на пиар. Надо полностью сосредоточиться на игре – и тогда, надеюсь, мы все увидим прошлогоднего Глушакова", - цитирует Аленичева "Спорт-Эксрпесс".
Теги: Аленичев Глушаков Спартак
Сегодня, 07:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.