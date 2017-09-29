Массимо Каррера: я не устал от России, стареть пока не собираюсь

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем внешнем виде.– Что, я и в этом должен отчитываться перед всем миром?!– Что, все было так плохо?! Честно говоря, я и сам в какой-то момент понял, что не надо так больше экспериментировать.И в последних матчах все вернулось на свои места! Я ведь изучаю интернет, так что видел разные свои изображения с комментариями…Нет, нет, стареть пока не собираюсь, а от России я не устал. Все в порядке, будем и дальше бороться на благо "Спартака"! – сказал итальянец.