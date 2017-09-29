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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Восемь игроков "Спартака" пропустили тренировку перед матчем с "Уралом"
Большая группа игроков "Спартака" не принимала участия в тренировке команды в преддверии домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с "Уралом", который состоится завтра, 30 сентября.
Участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев, а Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.сом".
После 11 туров РФПЛ "Спартак" (14 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице. "Урал" (16) находится строчкой выше.
Участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев, а Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе, сообщает "Чемпионат.сом".
После 11 туров РФПЛ "Спартак" (14 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице. "Урал" (16) находится строчкой выше.
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