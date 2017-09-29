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Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что у команды есть силы на матч 12-го тура чемпионата России с "Уралом".

– Каррера говорит, что проблем с физикой нет, что все в порядке. А вы чувствуете в таком графике, что хочется передохнуть?

– Такой отрезок... Конечно, что-то накопилось, небольшая обойма, много травмированных. Но, опять же, мы играем для того, чтобы выходить в еврокубки, и нет смысла жаловаться. Нужно играть в таком графике.

– Но вы не с языком на плечах бегаете?

– Нет!

– Учитывая календарь, не было желания поговорить с Черчесовым и попросить передышку в этот раз?

– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:53
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(2)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?

Черчесс калдун, Гарику это он уже наверняка говорил. smirk


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:20) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: михалыч_71
А пальму даже и на подмену не берёт.

посмотри состав на КК и ты поймешь,что у Стаса девиз-сборная без бомжей
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: михалыч_71 (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Spartak СССР
Цитата: Городовой
Не переживай Саня.Ты никогда сборной нужен и не был,а сейчас на закате с твоими нырками ,ударами в молоко и потерями мяча даже клубу не очень.Играешь,потому что больше некому.

только вот Стас почему то не жалует бомжей в сборной,только когда в подмену разве что взять

А пальму даже и на подмену не берёт.
Регистрация: 12.06.2017
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 20:05) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Не переживай Саня.Ты никогда сборной нужен и не был,а сейчас на закате с твоими нырками ,ударами в молоко и потерями мяча даже клубу не очень.Играешь,потому что больше некому.

только вот Стас почему то не жалует бомжей в сборной,только когда в подмену разве что взять
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не переживай Саня.Ты никогда сборной нужен и не был,а сейчас на закате с твоими нырками ,ударами в молоко и потерями мяча даже клубу не очень.Играешь,потому что больше некому.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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