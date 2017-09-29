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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (5)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (5)
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Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что у команды есть силы на матч 12-го тура чемпионата России с "Уралом".
– Каррера говорит, что проблем с физикой нет, что все в порядке. А вы чувствуете в таком графике, что хочется передохнуть?
– Такой отрезок... Конечно, что-то накопилось, небольшая обойма, много травмированных. Но, опять же, мы играем для того, чтобы выходить в еврокубки, и нет смысла жаловаться. Нужно играть в таком графике.
– Но вы не с языком на плечах бегаете?
– Нет!
– Учитывая календарь, не было желания поговорить с Черчесовым и попросить передышку в этот раз?
– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?
"Спорт-Экспресс"
– Каррера говорит, что проблем с физикой нет, что все в порядке. А вы чувствуете в таком графике, что хочется передохнуть?
– Такой отрезок... Конечно, что-то накопилось, небольшая обойма, много травмированных. Но, опять же, мы играем для того, чтобы выходить в еврокубки, и нет смысла жаловаться. Нужно играть в таком графике.
– Но вы не с языком на плечах бегаете?
– Нет!
– Учитывая календарь, не было желания поговорить с Черчесовым и попросить передышку в этот раз?
– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?
"Спорт-Экспресс"
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