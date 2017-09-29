Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что у команды есть силы на матч 12-го тура чемпионата России с "Уралом".– Такой отрезок... Конечно, что-то накопилось, небольшая обойма, много травмированных. Но, опять же, мы играем для того, чтобы выходить в еврокубки, и нет смысла жаловаться. Нужно играть в таком графике.– Нет!– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?