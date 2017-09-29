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Массимо Каррера: с "Уралом" постараемся играть на победу

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от ближайшего домашнего матча чемпионата России с "Уралом".

"Как после "Ливерпуля" настраивать команду на "Урал"? Была очень сложная игра против сильной команды. Мы много бегали, отдавались на поле. Прошло четыре дня, думаю, ребята восстановились. К матчу с "Уралом" мы должны подойти с той же злостью и мотивацией, как перед "Ливерпулем".

Суть не в том, чтобы найти мотивацию. Просто сложно остаться на таком высоком уровне концентрации. В таких матчах, как с "Ливерпулем", тренерам даже не стоит дополнительно мотивировать игроков. Сам матч предвкушает особую мотивацию и настрой игроков.

Сами игроки полноценно оценивают ситуации и знают, что надо делать. Знаем, что мы совершили ошибки и где-то недоработали. Знаем, что мы можем и должны делать лучше. Не нужно, чтобы нам напоминали об этом.

У соперников против "Спартака" были атаки с выходами 4 в 1 и 5 в 1? Мы уже улучшили эту ситуацию. На эту тему я пообщался с игроками, мы внесли изменения, и, надеюсь, этого не повторится.

С "Уралом" мы должны сыграть хорошо. Шутки в сторону, "Урал" хорошо играет в футбол, это хорошая команда. Мы должны выйти на поле, осознавая, что нам придётся сыграть нелёгкий матч и будет тяжело. Постараемся играть на победу", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Урал Спартак
Сегодня, 20:13
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№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 20:33) #
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online

Цитата: Победоносный Зенит
Ключевое слово постараемся, это что угодно но уже не спартак.

Никогда не думал,что буду вынужден согласиться с зенитовцем...
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово постараемся, это что угодно но уже не спартак.
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 20:27) #
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  •  (3)

Постараемся играть на победу",

Очень смелое тренерское решение... Мало кто из нынешних тренеров в России рискнет на такой поступок с Уралом!! Брависсимо, тренер, ..лять


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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