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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Самедов: матч с "Ливерпулем" создаст хороший эмоциональный фон
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов выразил мнение, что ничья в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем" положительно скажется на эмоциональном состоянии команды.
"Если говорить о прошлом матче с "Ливерпулем", то мы встречались с командой высочайшего уровня. Футболисты тоже высочайшего уровня. За Коутиньо предлагают 100 млн, и его не продали. Этим всё сказано. Сложно кого-то выделить. Просто высочайшее мастерство футболистов.
Что касается очередной атаки соперника 5 в 2 на наши ворота, то тут смешного мало. Это серьёзная ошибка. Нам указали на них и объяснили, что не должно такого повторяться. Надеюсь, так и будет. С "Анжи" мы, возможно, сыграли немного авантюрно. А с "Ливерпулем" — на подборе стояло три игрока, произошёл обрез, и они побежали. Но это наши ошибки. Все знают, кто где должен находиться.
Почему "Спартак" пропускает на последних минутах? Когда такая череда ошибок — есть переживание за концовку. Но с "Ливерпулем" выстояли, это создаст хороший эмоциональный фон, чтобы перестать совершать такие ошибки", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
"Если говорить о прошлом матче с "Ливерпулем", то мы встречались с командой высочайшего уровня. Футболисты тоже высочайшего уровня. За Коутиньо предлагают 100 млн, и его не продали. Этим всё сказано. Сложно кого-то выделить. Просто высочайшее мастерство футболистов.
Что касается очередной атаки соперника 5 в 2 на наши ворота, то тут смешного мало. Это серьёзная ошибка. Нам указали на них и объяснили, что не должно такого повторяться. Надеюсь, так и будет. С "Анжи" мы, возможно, сыграли немного авантюрно. А с "Ливерпулем" — на подборе стояло три игрока, произошёл обрез, и они побежали. Но это наши ошибки. Все знают, кто где должен находиться.
Почему "Спартак" пропускает на последних минутах? Когда такая череда ошибок — есть переживание за концовку. Но с "Ливерпулем" выстояли, это создаст хороший эмоциональный фон, чтобы перестать совершать такие ошибки", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
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