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Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе

Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев поделился мнением о перспективах российских футболистов в европейских чемпионатах.

"Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны. Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, — я ему сочувствую.

Александр Кокорин — это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе — у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться", - цитирует Писарева ТАСС.
Теги: Писарев
Сегодня, 21:16
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№2 Написал: casabl (Сегодня, 21:46) #
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Это говорит тренер! Ну и кого ты готовишь?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никому в Европе наш шлак не нужен. Они свой не знают куда девать...


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
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