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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе
Главный тренер нижегородского "Олимпийца" Николай Писарев поделился мнением о перспективах российских футболистов в европейских чемпионатах.
"Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны. Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, — я ему сочувствую.
Александр Кокорин — это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе — у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться", - цитирует Писарева ТАСС.
"Сейчас российские футболисты довольны своей жизнью здесь, но при всем при этом они еще и не востребованы в европейских чемпионатах, на мой взгляд, они не конкурентоспособны. Например, если в ходе летнего трансферного окна Федор Смолов реально имел шанс уехать в Германию, но не поехал, — я ему сочувствую.
Александр Кокорин — это лучший игрок, которого я тренировал, у него есть скорость, а это очень важно в нынешнем футболе. Самая большая проблема в нашем футболе — у нас практически нет скоростных игроков; если Александр получит шанс показать себя в Европе, он должен за него цепляться", - цитирует Писарева ТАСС.
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