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Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

"Согласен, что превзошли "Краснодар" в самоотдачи. Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас – набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.

Думаю, пауза пойдет на пользу нам. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Божович Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 21:39
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№1 Написал: Grylls СПб (Сегодня, 22:09) #
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Ну ладно Божович, иностранец все таки, но сук, автор статьи то русский? "превзошли в самоотдачи.." Убейся об стену!
Регистрация: 7.05.2015
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