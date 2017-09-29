Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России."Согласен, что превзошли "Краснодар" в самоотдачи. Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас – набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.Думаю, пауза пойдет на пользу нам. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".