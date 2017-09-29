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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.
"Согласен, что превзошли "Краснодар" в самоотдачи. Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас – набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.
Думаю, пауза пойдет на пользу нам. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
"Согласен, что превзошли "Краснодар" в самоотдачи. Считаю, что выиграли заслуженно. Самое главное для нас – набрать три очка. Качество игры? Да кого оно волнует.
Думаю, пауза пойдет на пользу нам. Кто-то у нас был травмирован, кто-то приехал позже", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".
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