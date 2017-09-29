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Вячеслав Колосков: проблемы с фанатами "Спартака" будут продолжаться из года в год

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о поведении фанатов "Спартака".

"Это же уже не в первый раз, это рецидив. Конечно, наказание будет серьезным. Но я уже десять лет говорю о том, что можно наказывать "Спартак" как угодно — заставить играть без зрителей, финансово ограничить, но причем тут игроки?

Ну, заберите фанатов, которые нарушают закон, осудите, и УЕФА поймет, что мы приняли меры. А так это из года в год будет продолжаться. И этот парадокс мы никогда не преодолеем, если не будут наказаны конкретные виновники. Есть же закон о нарушении общественного порядка. Только персональное наказание что-то изменит. Просто никто не хочет этим заниматься", - цитирует Колоскова НСН.

Ранее в УЕФА поступила жалоба от "Ливерпуля" после того, как игрок англичан дважды подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов московского клуба.
Теги: Колосков Спартак
Сегодня, 22:16
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№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зря стараешься, свиньи на то и свиньи, чтобы гадить. Им пофиг на команду, пофиг на футбол, им вонять нравится.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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