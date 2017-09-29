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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: проблемы с фанатами "Спартака" будут продолжаться из года в год
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о поведении фанатов "Спартака".
"Это же уже не в первый раз, это рецидив. Конечно, наказание будет серьезным. Но я уже десять лет говорю о том, что можно наказывать "Спартак" как угодно — заставить играть без зрителей, финансово ограничить, но причем тут игроки?
Ну, заберите фанатов, которые нарушают закон, осудите, и УЕФА поймет, что мы приняли меры. А так это из года в год будет продолжаться. И этот парадокс мы никогда не преодолеем, если не будут наказаны конкретные виновники. Есть же закон о нарушении общественного порядка. Только персональное наказание что-то изменит. Просто никто не хочет этим заниматься", - цитирует Колоскова НСН.
Ранее в УЕФА поступила жалоба от "Ливерпуля" после того, как игрок англичан дважды подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов московского клуба.
"Это же уже не в первый раз, это рецидив. Конечно, наказание будет серьезным. Но я уже десять лет говорю о том, что можно наказывать "Спартак" как угодно — заставить играть без зрителей, финансово ограничить, но причем тут игроки?
Ну, заберите фанатов, которые нарушают закон, осудите, и УЕФА поймет, что мы приняли меры. А так это из года в год будет продолжаться. И этот парадокс мы никогда не преодолеем, если не будут наказаны конкретные виновники. Есть же закон о нарушении общественного порядка. Только персональное наказание что-то изменит. Просто никто не хочет этим заниматься", - цитирует Колоскова НСН.
Ранее в УЕФА поступила жалоба от "Ливерпуля" после того, как игрок англичан дважды подвергся расистским выкрикам со стороны фанатов московского клуба.
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