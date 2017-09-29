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Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему полузащитник Марио Пашалич тренировался индивидуально накануне матча 12-го тура РФПЛ с "Уралом".

"Сыграет ли Пашалич с "Уралом"? Может, и сыграет. У него мышечная усталость. Сегодня мы решили, что ему нужно ещё немного отдохнуть. Я должен посмотреть, как себя чувствует Пашалич. При этом есть Попов и Самсонов. Завтра на разминке оценим ситуацию. Вдесятером точно играть не будем.

Остальные игроки, которые не тренировались, ещё не достигли 100-процентной форм. Мы не хотим рисковать ими сейчас. Скоро будет пауза, и у них будет время полноценно восстановиться и вернуться в строй.

Как можно охарактеризовать ситуацию с травмами в "Спартаке"? Невезение. Надо заметить, что у нас пять игроков с травмой колена. Суть не в подготовке, не в тактике и не в других нюансах", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Пашалич Спартак
Сегодня, 22:28
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(1)
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
*Заболели- полечитеся *(С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Kostik (Сегодня, 22:39) #
  • +2
  •  (6)

Такое ощущение, что они за всю жизнь столько не пробежали, сколько за один матч с ливерпулем, теперь год отходить будут
Регистрация: 20.03.2008
№1 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 22:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
У него мышечная усталость. Сегодня мы решили, что ему нужно ещё немного отдохнуть.

А он тоже на КК играл?


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
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