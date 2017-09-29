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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, почему полузащитник Марио Пашалич тренировался индивидуально накануне матча 12-го тура РФПЛ с "Уралом".
"Сыграет ли Пашалич с "Уралом"? Может, и сыграет. У него мышечная усталость. Сегодня мы решили, что ему нужно ещё немного отдохнуть. Я должен посмотреть, как себя чувствует Пашалич. При этом есть Попов и Самсонов. Завтра на разминке оценим ситуацию. Вдесятером точно играть не будем.
Остальные игроки, которые не тренировались, ещё не достигли 100-процентной форм. Мы не хотим рисковать ими сейчас. Скоро будет пауза, и у них будет время полноценно восстановиться и вернуться в строй.
Как можно охарактеризовать ситуацию с травмами в "Спартаке"? Невезение. Надо заметить, что у нас пять игроков с травмой колена. Суть не в подготовке, не в тактике и не в других нюансах", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Сыграет ли Пашалич с "Уралом"? Может, и сыграет. У него мышечная усталость. Сегодня мы решили, что ему нужно ещё немного отдохнуть. Я должен посмотреть, как себя чувствует Пашалич. При этом есть Попов и Самсонов. Завтра на разминке оценим ситуацию. Вдесятером точно играть не будем.
Остальные игроки, которые не тренировались, ещё не достигли 100-процентной форм. Мы не хотим рисковать ими сейчас. Скоро будет пауза, и у них будет время полноценно восстановиться и вернуться в строй.
Как можно охарактеризовать ситуацию с травмами в "Спартаке"? Невезение. Надо заметить, что у нас пять игроков с травмой колена. Суть не в подготовке, не в тактике и не в других нюансах", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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