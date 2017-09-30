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Владислав Радимов: кажется, "Зенит" будет только увеличивать отрыв

Бывший капитан и тренер структуры "Зенита" Владислав Радимов выразил мнение, что клуб с большой вероятностью станет чемпионом России в этом сезоне.

Питерцы после 11 туров занимают первое место без единого поражения и с 4-очковым отрывом от "Локомотива".

"На данный момент "Зенит" выглядит явным фаворитом. Кажется, что клуб будет только увеличивать отрыв от конкурентов. Я суеверный, боюсь сглазить, но сейчас петербуржцы прибавляют от игры к игре", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 00:40
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№2 Написал: Иван Мурманов (Сегодня, 00:55) #
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online

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://hit.kg/4f7da7
Регистрация: 30.09.2017
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 00:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надо максимально набрать очков да перерыва,тогда весной можно будет отчасти готовится к новому сезону.
Регистрация: 17.09.2017
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