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Алексей Арифуллин скончался из-за сердечной недостаточности

Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Арифуллин умер из-за сердечной недостаточности, сообщил помощник президента клуба — управляющий делами команды Владимир Коротков.

"Причиной смерти стала сердечная недостаточность — скорее всего, тромб оторвался. Ему делали операцию, все шло на поправку, он был готов идти оформляться на работу в футбольную школу, но вдруг вчера утром он умер.

Это трагедия для всей семьи. Леша у нас занимался в футбольной школе у Ворошилова, потом мы его с Юрием Павловичем Семиным пригласили его в дубль, а затем он стал игроком стартового состава. Он был футбольным дарованием, у него была хорошая скорость, он был физически сильный, хорошо играл вверху и вообще надежный парень.

С ним было приятно общаться, он прислушивался к мнению не только по футболу, но и в обычной жизни, он был очень компанейский парень, как и вся команда того времени", - цитирует Короткова ТАСС.
Сегодня, 02:10
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