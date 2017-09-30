Алексей Арифуллин скончался из-за сердечной недостаточности

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:43
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Марко Асенсио: не думаю о "Золотом мяче"
Вчера 23:24
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Роберто Манчини поддержал попавшего в ДТП Агуэро
Вчера 22:57
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (2)
Игорь Шалимов: конечно, все разочарованы (2)
Вчера 22:28
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (4)
Массимо Каррера: Пашаличу нужно отдохнуть (4)
Вчера 21:39
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (2)
Миодраг Божович: самое главное для нас – набрать три очка (2)
Вчера 21:16
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (4)
Николай Писарев: российские футболисты не востребованы и не конкурентоспособны в Европе (4)
Вчера 20:16
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Тульский "Арсенал" впервые в истории забил гол "Краснодару" (1)
Вчера 20:13
Массимо Каррера: с "Уралом" постараемся играть на победу (8)
Массимо Каррера: с "Уралом" постараемся играть на победу (8)
Вчера 20:08
"Кельн" подписал 38-летнего Писарро
"Кельн" подписал 38-летнего Писарро
Вчера 19:53
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (7)
Александр Самедов: если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!" (7)
Вчера 19:09
Массимо Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему (17)
Массимо Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему (17)
Вчера 18:42
Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов (3)
Китайские владельцы "Милана" ищут новых инвесторов (3)
Вчера 18:29
Илья Кутепов: "Спартак" занимает не то место, какое должен (7)
Илья Кутепов: "Спартак" занимает не то место, какое должен (7)
Вчера 18:19
Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет (2)
Артем Руднев завершил карьеру в 29 лет (2)
Вчера 17:14
Икер Муньяин порвал крестообразные связки колена
Икер Муньяин порвал крестообразные связки колена
Вчера 16:41
Александр Кокорин - лучший игрок недели в Лиге Европы (31)
Александр Кокорин - лучший игрок недели в Лиге Европы (31)
Вчера 16:28
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (8)
Андрей Николаев: Иванович сильнее Смольникова, он не позволяет себе бестолковых падений в атаке (8)
Алексей Арифуллин скончался из-за сердечной недостаточности
Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России Алексей Арифуллин умер из-за сердечной недостаточности, сообщил помощник президента клуба — управляющий делами команды Владимир Коротков.
"Причиной смерти стала сердечная недостаточность — скорее всего, тромб оторвался. Ему делали операцию, все шло на поправку, он был готов идти оформляться на работу в футбольную школу, но вдруг вчера утром он умер.
Это трагедия для всей семьи. Леша у нас занимался в футбольной школе у Ворошилова, потом мы его с Юрием Павловичем Семиным пригласили его в дубль, а затем он стал игроком стартового состава. Он был футбольным дарованием, у него была хорошая скорость, он был физически сильный, хорошо играл вверху и вообще надежный парень.
С ним было приятно общаться, он прислушивался к мнению не только по футболу, но и в обычной жизни, он был очень компанейский парень, как и вся команда того времени", - цитирует Короткова ТАСС.
"Причиной смерти стала сердечная недостаточность — скорее всего, тромб оторвался. Ему делали операцию, все шло на поправку, он был готов идти оформляться на работу в футбольную школу, но вдруг вчера утром он умер.
Это трагедия для всей семьи. Леша у нас занимался в футбольной школе у Ворошилова, потом мы его с Юрием Павловичем Семиным пригласили его в дубль, а затем он стал игроком стартового состава. Он был футбольным дарованием, у него была хорошая скорость, он был физически сильный, хорошо играл вверху и вообще надежный парень.
С ним было приятно общаться, он прислушивался к мнению не только по футболу, но и в обычной жизни, он был очень компанейский парень, как и вся команда того времени", - цитирует Короткова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.