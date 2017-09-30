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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Карпин: "Спартак" дома в матче с "Уралом" должен брать три очка
Экс-полузащитник московского "Спартака" Валерий Карпин поделился своим мнением перед матчем 12-го тура РФПЛ, где красно-белые сыграют с "Уралом".
"В матче с "Ливерпулем" был добыт удачный результат, но по игре можно разговаривать много и обсуждать много чего… Что касается результата, то с "Ливерпулем" 1:1 дома – все думают, что это неплохой результат… Но чемпионат России – это уже другое соревнование, где дела у "Спартака" идут не лучшим образом. Поэтому дома с "Уралом" по идее должны брать три очка. Но, мы уже видели, и в матче с "Анжи", и в матче с "Тосно", что не так все просто в чемпионате России. Однако, все равно поставлю на "Спартак", отступать ему уже некуда. Поставлю на "Спартак", хотя "Урал", я думаю, что все-таки сможет забить, потому что проблемы остаются в "Спартаке", а "Урал", в принципе, мало проигрывающая команда. Поэтому поставлю на то, что "Урал" забьет, но "Спартак" все-таки выиграет, несмотря на то, что они играли в Лиге чемпионов среди недели", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
"В матче с "Ливерпулем" был добыт удачный результат, но по игре можно разговаривать много и обсуждать много чего… Что касается результата, то с "Ливерпулем" 1:1 дома – все думают, что это неплохой результат… Но чемпионат России – это уже другое соревнование, где дела у "Спартака" идут не лучшим образом. Поэтому дома с "Уралом" по идее должны брать три очка. Но, мы уже видели, и в матче с "Анжи", и в матче с "Тосно", что не так все просто в чемпионате России. Однако, все равно поставлю на "Спартак", отступать ему уже некуда. Поставлю на "Спартак", хотя "Урал", я думаю, что все-таки сможет забить, потому что проблемы остаются в "Спартаке", а "Урал", в принципе, мало проигрывающая команда. Поэтому поставлю на то, что "Урал" забьет, но "Спартак" все-таки выиграет, несмотря на то, что они играли в Лиге чемпионов среди недели", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
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