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Валерий Карпин: "Спартак" дома в матче с "Уралом" должен брать три очка

Экс-полузащитник московского "Спартака" Валерий Карпин поделился своим мнением перед матчем 12-го тура РФПЛ, где красно-белые сыграют с "Уралом".

"В матче с "Ливерпулем" был добыт удачный результат, но по игре можно разговаривать много и обсуждать много чего… Что касается результата, то с "Ливерпулем" 1:1 дома – все думают, что это неплохой результат… Но чемпионат России – это уже другое соревнование, где дела у "Спартака" идут не лучшим образом. Поэтому дома с "Уралом" по идее должны брать три очка. Но, мы уже видели, и в матче с "Анжи", и в матче с "Тосно", что не так все просто в чемпионате России. Однако, все равно поставлю на "Спартак", отступать ему уже некуда. Поставлю на "Спартак", хотя "Урал", я думаю, что все-таки сможет забить, потому что проблемы остаются в "Спартаке", а "Урал", в принципе, мало проигрывающая команда. Поэтому поставлю на то, что "Урал" забьет, но "Спартак" все-таки выиграет, несмотря на то, что они играли в Лиге чемпионов среди недели", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Спаратк Урал
Сегодня, 16:29
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(2)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:09) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Урал на выезде в матче со спартаком должен брать три очка, он просто лучше.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 16:49) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ога,уже в предвкушении.. laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 16:38) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Интер»
спам обязан. болелам в первую очередь! спам же не бомжи, у которых всюду отмазки)


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Патриотизм-последнее прибежище подлеца (с)
Газпрём, как и Едим Россию - антинародное достояние (из рекламы)
Регистрация: 10.09.2011
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