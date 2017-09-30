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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Кононов: мы сегодня просто проиграли, это не провал
После поражения от "Тосно" (0:1) главный тренер "Ахмата" Олег Кононов обвинил нападающих команды из Ленинградской области в симуляции.
– Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление все испортило. Мы отдали преимущество "Тосно", но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось.
– У вас в команде есть наказания за такие карточки, какую получил Швец?
– Конечно, есть. Но я думаю, что здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. Тоже самое случилось и в конце матча, когда Анхель получил карточку за такой же эпизод. В том моменте я был рядом. Это провокация со стороны двух игроков. Они симулировали. Николаев правильно удалил игрока "Ахмата"
– Смог ли соперник чем-то удивить вас?
– Нет, "Тосно" играло в обычной манере. Ничего сверхъестественного не ожидали. У них два нападающих хорошо действуют на втором этаже. Мы проиграли достаточно много единоборств им центральной зоне. Наверное, гол – это следствие этого.
– Почему вслед за удачными матчами у "Ахмата" идут такие провалы?
– Мы сегодня просто проиграли. Это не провал!
– Насколько игра "Ахмата близка к идеалу?
– Не близка. Мы только движемся в этом направлении. Пока есть над чем работать и есть что требовать с игроков.
"Спорт-Экспресс"
– Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление все испортило. Мы отдали преимущество "Тосно", но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось.
– У вас в команде есть наказания за такие карточки, какую получил Швец?
– Конечно, есть. Но я думаю, что здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. Тоже самое случилось и в конце матча, когда Анхель получил карточку за такой же эпизод. В том моменте я был рядом. Это провокация со стороны двух игроков. Они симулировали. Николаев правильно удалил игрока "Ахмата"
– Смог ли соперник чем-то удивить вас?
– Нет, "Тосно" играло в обычной манере. Ничего сверхъестественного не ожидали. У них два нападающих хорошо действуют на втором этаже. Мы проиграли достаточно много единоборств им центральной зоне. Наверное, гол – это следствие этого.
– Почему вслед за удачными матчами у "Ахмата" идут такие провалы?
– Мы сегодня просто проиграли. Это не провал!
– Насколько игра "Ахмата близка к идеалу?
– Не близка. Мы только движемся в этом направлении. Пока есть над чем работать и есть что требовать с игроков.
"Спорт-Экспресс"
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