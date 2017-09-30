Дмитрий Парфенов: мы переживали, что не можем выиграть дома

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 12-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:0) отметил, что команда переживала из-за отсутствия домашних побед.– Хочу поздравить ребят, – сказал Парфенов. – Мы переживали, что не можем выиграть дома. Не буду говорить банальностей, что нам сегодня была нужна победа. Она всегда нужна. Молодцы, что дотерпели, когда соперник остался в меньшинстве. Вы знаете, что в таких ситуациях любая команда мобилизуется. Мы использовали свою возможность и довели дело до конца. Ребята сыграли сердцем. Вопреки всему. Они ведь все читают и очень переживают. Сложно абстрагироваться от таких вещей.– Просто пообщались. Объяснили, что в той игре были не мы. Нам тяжело играть на мастерстве. Должна быть отдача в каждом матче. Футбол это и подразумевает. Нельзя делить соперников на тех, против которых можно играть на мастерстве и на тех, против которых надо выкладываться. Только ты подумал, что у тебя появилось мастерство – накажут. Мастерство приходит к тем, кто отдает все желание и терпение. А играть ребята умеют. Я это им все дни говорил.– Хотел бы говорить о своей команде. Мы готовились к тому, что увидели.– Говорят, в перерыве в раздевалку зашло руководство клуба.– Они в тренерскую зашли. Здесь ничего такого нет. Никаких сенсаций. Рабочие моменты.